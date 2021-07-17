Одной из главных причин распада Советского Союза стало затягивание проведения реформ и неготовность руководства к перестройке плановой экономики.
Такое мнение в интервью изданию «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, распад СССР был «предопределен» в ходе последнего десятилетия существования этой страны.
«СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни», — пояснил бывший министр.
Несмотря на всю спорность своих умозаключений, Алексей Леонидович призвал нынешнее российское руководство взять их на вооружение и сделать из этого «определенные выводы», передает eadaily.com.
Интересно отметить, что тезис о «неизбежности» распада СССР по экономическим причинам, который активно проталкивался постсоветским российским руководством, не поддерживают даже непосредственные участники развала большой страны.
Как сообщало EADaily, ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук, который был одним из подписантов Беловежских соглашений, заявил, что Советский Союз имел все шансы сохраниться в виде конфедерации.