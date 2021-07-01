Расширенная Коллегия по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты РМ пересмотрела решение по спору между композитором Евгением Дога и частным телеканалом, который длился более 10 лет. Предмет разбирательства – взыскание компенсации за нарушение авторских прав путем трансляции музыкальных произведений без получения официального разрешения, передает point.md ссылаясь на logos.press.md
На момент предъявления иска концертному агентству Doga Muzica SRL, зарегистрированному в апреле 2010 г., принадлежали исключительные авторские права на произведения композитора на территории Молдовы. После его учреждения Евгений Дога расторг контракт с Ассоциацией «Авторское право и смежные права», которая ранее представляла его интересы. Соответственно, чтобы использовать его произведения, заинтересованным лицам следовало заключить соглашение с концертным агентством.
Не имея такого контракта, в ноябре 2010 г. частный телеканал ретранслировал фильм «Мой ласковый и нежный зверь», в котором звучит 21 музыкальное произведение Евгения Доги. Все они в мае того же года были зарегистрированы в Госагентстве по интеллектуальной собственности (AGEPI). Компания, представляющая интересы композитора, обратилась в суд и потребовала выплаты компенсационного вознаграждения в размере 10 тыс. леев.
В общей сложности агентство инициировало четыре идентичных иска против операторов частного телевидения, которые ретранслировали ту же программу. При их рассмотрении суды неоднократно выносили противоположные решения, продемонстрировав отсутствие единообразной практики.
Истец сослался на Закон об авторском праве и смежных правах, который защищает имущественные интересы правообладателей. Им принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом. Передача имущественных прав возможна по авторским договорам и с выплатой вознаграждения по утвержденным правительством тарифам. По итогам слушаний, длившихся два года, Апелляционная палата Кишинева приняла решение в пользу правообладателя.
Однако в 2013 г. ВСП отменила этот вердикт и поддержала позицию телеканала, обязав заявителя оплатить судебные издержки в сумме 3,8 тыс. леев. К тому времени в качестве стороны в суде выступал уже композитор Евгений Дога, в рамках этого процесса ставший правопреемником концертного агентства Doga Muzica.
Суд подтвердил, что во избежание нарушения авторских прав вещатели, включая тех, кто осуществляет ретрансляцию, обязаны заключать договоры с правообладателями. В то же время отмечается, что согласно заключенному договору, ответчик имел право на ретрансляцию программ общественного телеканала Moldova 1, в сетке вещания которого присутствовал фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Наличие такого договора подразумевало, что «Телерадио-Молдова» обладает всеми необходимыми правами. В этой связи, по мнению национального суда, ответчика нельзя обязать к выплате авторского вознаграждения.
Адвокаты композитора обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), потребовав выплаты компенсации за нарушение прав на справедливое судебное разбирательство и защиту собственности. В жалобе подчеркивается, что решение ВСП не было мотивированным и противоречило другим вердиктам, нарушая принцип единства судебной практики. Национальные суды неправильно истолковали закон, регулирующий использование музыкальных произведений, тем самым причинив ущерб интересам заявителя.
После того, как ЕСПЧ начал рассматривать жалобу, в декабре 2020 г. он обратился к правительству с запросом о разъяснении фактических обстоятельств дела, в то же время предложив рассмотреть возможность урегулирования спора на национальном уровне. В Минюсте посчитали такой вариант разумным, и в результате стороны пошли на мировое соглашение. Как отмечает Виорика Греку, адвокат Евгения Доги, ЕСПЧ подтвердил, что судебное разбирательство не было справедливым, и молдавские суды неоднократно нарушили права композитора.
Олег Ротарь, представляющий интересы правительства в Европейском суде, обратился в ВСП с просьбой пересмотреть данное решение. Он подчеркивает, что практика Высшей судебной палаты по аналогичным спорам отличалась от подхода, проявленного в этом деле. ВСП вынесла множество решений по другим искам в пользу концертного агентства Doga Muzica. Ротарь ссылается на нарушение принципа правовой определенности, который гарантирует, среди прочего, стабильность в юридических вопросах и способствует доверию к судам со стороны общества. В то время как противоречивые решения сказываются на авторитете судебной системы.
Представитель Минюста подчеркивает, что ВСП никак не прояснила свою позицию при вынесении вердикта, попавшего в повестку дня ЕСПЧ, в сравнении с другими решениями по аналогичным разбирательствам. Кроме того, суд придал большое значение контракту частного телеканала с «Телерадио-Молдова», однако не уделил достаточного внимания положениям законодательства о защите авторских прав. По его словам, ВСП упустила тот факт, что в рамках договора с правообладателем общественная телерадиокомпания не могла разрешать ретрансляцию произведений истца. При таких обстоятельствах очевидно, что ВСП не обеспечила заявителю необходимые процессуальные гарантии для соблюдения и уважения его прав.
В июне 2021 г. композитор Евгений Дога через своего адвоката направил в Высшую судебную палату заявление, которым поддержал запрос правительственного агента в ЕСПЧ.
В минувшую среду ВСП отменила свое предыдущее решение, датированное 2013 г., признав его «недостаточно обоснованным, произвольным и противоречащим Европейской конвенции по правам человека». Суд считает, что недостаточная аргументация, отсутствие четких и исчерпывающих ответов послужили одной из основных причин причинения ущерба заявителю. В данном случае, отмечает ВСП, «государство несет обязательства по прекращению нарушений и устранению их последствий, чтобы восстановить, насколько это возможно, ситуацию, предшествовавшую нарушению, путем возмещения ущерба в денежной форме».
ВСП присудила композитору компенсацию морального вреда в размере €4,2 тыс., включая понесенные расходы и издержки. Как отмечает по этому поводу судейская коллегия в расширенном составе под председательством Светланы Филинковой, возмещение «не может быть символическим, но должно представлять собой серьезную компенсацию за негативные последствия нарушений». ВСП распорядилась о незамедлительном исполнении решения и выдаче исполнительного листа. Деньги будут выплачены из госбюджета через Министерство юстиции.
При этом финальная точка в судебном разбирательстве еще не поставлена. Поскольку предыдущий вердикт ВСП отменен, гражданское дело остается в производстве этой инстанции для рассмотрения в кассационном порядке жалобы, которая была подана частным телеканалом против решения Апелляционной палаты Кишинева, вынесенного в 2012 г.