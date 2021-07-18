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Саакашвили рассказал о планах США по захвату Донецка

Саакашвили рассказал о планах США по захвату Донецка

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в субботу, 17 июля, во время интервью каналу «Украина 24» выступил с утверждением, что в разгар боев в Донбассе у США был план по захвату Донецка.

По его словам, экс-директор ЦРУ и бывший руководитель Центрального командования США Дэвид Петреус призывал Киев наступать на Донецк и даже разработал план по взятию города, однако Саакашвили не уточнил, когда точно американские власти планировали воплотить эту идею в жизнь, передает eadaily.com.

«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус направил тогда длинное СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: „А, Б, В, Г, Д“, — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», — отметил политик.

Саакашвили отметил, что Петреус настаивал на необходимости захватить Донецк, считая, что силовики могли справиться своими силами.

Бывший губернатор Одесской области также сообщил, что направил план американского генерала Петру Порошенко, но тот не отреагировал.

Как пояснил политик, он даже позвонил Порошенко и попытался обсудить с ним предложение Петреуса, но украинский президент сменил тему разговора.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается в рамках принятия Минских соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.
eadaily.com
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