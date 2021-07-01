Правила въезда пересмотрели. В Молдове снова будут составлять списки стран и регионов, по возвращении из которых надо будет уходить на карантин. Решение Национальной комиссии общественного здравоохранения вступит в силу в понедельник.
По решению властей, все государства, из которых будут приезжать наши граждане, будут делиться только на красную и зеленую зоны. Зелеными будут считаться регионы, где уровень заражения за последние две недели не будет превышать 100 случаев на 100 тысяч жителей, сообщает publika.md.
Приезжающие из благополучных в плане распространения COVID-19 стран должны будут представить отрицательный ПЦР-тест. Те, кто прибыл в Молдову без теста, обязаны провести на карантине две недели. Исключение сделано для вакцинированных граждан (с момента введения второй дозы должно пройти более двух недель), дети младше шести лет и учащиеся в возрасте до 18 лет - им нужно будет предъявить документ, подтверждающий факт учебы. От самоизоляции освобождаются также водители, которые занимаются перевозкой пассажиров, если транспорт рассчитан более, чем на девять мест, персонал по обслуживанию грузовиков, а также те, кто едет на лечение или по решению суда.
Прибывающие из красных зон обязаны провести на карантине две недели. Исключение - обладатели сертификатов о вакцинации и малыши до шести лет. Для детей от 7 до 18 лет необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест. От самоизоляции освободят и переболевших ковидом, если они покажут документ о наличии антител. Граждане, находящиеся на самоизоляции, могут сделать ПЦР-тест на 7 день. Если результат будет отрицательным, карантин закончится досрочно.
Список стран красной и зеленой зон будут публиковать на сайте Минздрава и других государственных учреждений. Перечень будет обновляться каждую пятницу и вступать в силу в следующий понедельник.