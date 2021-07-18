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В России в отношении школьников стали возбуждать дела за шпаргалки на ЕГЭ

В России в отношении школьников стали возбуждать дела за шпаргалки на ЕГЭ

Мировые суды рассматривают «сезонные» дела об административных правонарушениях школьников, попавшихся на экзамене с мобильными телефонами и шпаргалками. Как пишет «Российская газета», ссылаясь на данные Рособрнадзора, нарушителей на Едином госэкзамене в этом году стало больше.

«В 2020 году по итогам основного периода с ЕГЭ удалили 850 человек, а в 2021-м — уже 939. Чаще всего попадаются на использовании мобильников. В этот раз таких — 422 человека», — констатируют в ведомстве.

Не исключено, что прирост обеспечили нейросети, которые теперь ведомство использует для анализа видео и выявления подозрительного поведения. Технология «машинного зрения» определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи, фиксирует «подозрение на нарушение» и направляет онлайн-наблюдателю на проверку. Плюс такой технологии в том, что ее можно использовать круглосуточно, «просматривая» уже проведенные экзамены, онлайн-трансляция которых была невозможна, передает eadaily.com.

Как следует из картотеки на сайте мировых судов Санкт-Петербурга, «экзаменационные» дела возбуждаются по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов и нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации). Наказание для физических лиц — штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

«Нередко человек подтверждает своей подписью факт ознакомления с каким-либо документом и не придает этому значения, — поясняет адвокат Наталья Попова. — Это особенно характерно для молодых людей. Но не случайно всех, кому предстоит сдавать ЕГЭ, а также их родителей или законных представителей просят расписаться в том, что они ознакомлены с правилами проведения государственной итоговой аттестации. Ведь их нарушение влечет административную ответственность, которая в этом случае наступает с шестнадцати лет».

Следует отметить, что наказанием становится не только штраф, но и упущенная возможность вовремя поступить в выбранный вуз. Ведь пересдать экзамен в таких случаях можно только в сентябре или через год. К негативным последствиям относится и тот факт, что все фиксируется в государственных электронных базах данных и много лет спустя оно может помешать при прохождении проверки для трудоустройства, например, в правоохранительные органы.

eadaily.com
  • Вчера, 19:29
  • DTV
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