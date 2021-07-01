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Бывший глава Евросовета назвал условие для распада Евросоюза
Бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз может развалиться, если государства-члены будут конфликтовать с Брюсселем, как это делают Польша и Венгрия.
По его словам, у Варшавы и Будапешта расходятся мнения с позицией Брюсселя в вопросах независимости судебной власти и свободы СМИ, передает gazeta.ru
«Если появится больше таких стран, которые настаивают на нанесении ущерба Европейскому союзу, то может просто прийти конец этой организации», — сказал Туск в эфире TVN24.
Он отметил, что распад ЕС будет не быстрым и растянется на годы.
gazeta.ru
- Вчера, 19:34
- DTV
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