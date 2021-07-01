Парфюм Mach-Eau также содержит запах, связанный с салонами автомобилей, и запах резины от шин.
Американская автомобилестроительная компания Ford при партнерстве парфюмерной компании Olfiction выпустила парфюм Mach-Eau с запахом бензина, пишет korrespondent.net ссылаясь на издание The Verge.
Отмечается, что идея возникла в связи с переходом большого количества владельцев авто на электрические машины. Так, по запросу Ford в Европе был проведен опрос среди таких водителей.
Согласно его результатам, 20% участников исследования заявили, что при пересадке на электромобиль больше всего им не хватает запаха бензина, тогда как 70% водителей признали, что они будут скучать по запаху этого топлива.
По данным издания, духи Mach-Eau, кроме запаха бензина, содержат нотки, напоминающие бензальдегид миндаля (запах, связанный с салонами автомобилей), и пара-крезол, обеспечивающий запах резины от шин.
Эти ароматы были смешаны с синим имбирем, лавандой, геранью и сандалом для получения дополнительных дымчатых, металлических и резиновых нот. Компания также включила "животный элемент", чтобы создать "ощущение лошадей".
Однако приобрести Mach-Eau невозможно - духи пока не продаются.
Как сообщалось, гитарист Queen Брайан Мэй и глава парфюмерного бренда Xerjoff Серджио Момо выпустили парфюм Save Me, который пахнет шерстью барсука. korrespondent.net