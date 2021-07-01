В Румынии могут ввести обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса медработников. При этом расходы на тестирование будут нести сами медработники, которые отказываются прививаться. Об этом сообщила министр здравоохранения Румынии Иоана Михэилэ для digi24.ro, уточнив, что такую меру министерство здравоохранения предложит, если число случаев заражения существенно вырастет, пишет newsmaker.md.
Как отметила Михэилэ, вакцинация спасает от тяжелых случаев течения болезни.
«Несмотря на то, что число случаев заболевания увеличилось, вакцинированные люди не подвержены риску развития тяжелых случаев заболевания. (…) Как известно, от штамма „Дельта“ у нас умерли три человека, и ни один из умерших пациентов не был вакцинирован. Эта волна заражений будет волной невакцинированных. Они пострадают в первую очередь», — сказала министр, отметив, что, по оценкам экспертов в области здравоохранения, к концу августа этот штамм будет доминирующим в Европе.
Михэилэ заявила, что обязательную вакцинацию в стране не будут вводить, скорее всего. Но если число случаев заболевания вирусом увеличится, то министерство предложит проводить регулярное тестирование невакцинированного медицинского и санитарного персонала. Причем расходы на тестирование будут нести те, кто отказывается вакцинироваться.
«Я считаю, что они должны позаботиться о пациентах, с которыми они контактируют, либо сделав прививку, либо регулярно проходя тестирование», — сказал министр здравоохранения.
Напомним, что в Молдове руководители компаний и предприятий должны до 1 сентября 2021 года обеспечить вакцинацию 70% своих сотрудников. Такое требование опубликовано в последнем решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. «Руководители структур, предприятий, организаций, компаний, независимо от формы собственности, должны обеспечить безопасную рабочую обстановку, а также облегчить и активно способствовать вакцинации сотрудников. Цель этой меры — к 1 сентября достичь уровня вакцинации минимум 70%», — говорится в документе. newsmaker.md