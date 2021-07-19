Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская в воскресенье, 18 июля, во время встречи в Вашингтоне с представителями белорусской диаспоры, подтвердила свой отказ от участия в президентских выборах, если они будут организованы. При этом она добавила, что республика «никуда не денется от России».
«Я уверена, что у нас в стране есть достаточно много профессиональных менеджеров, которые справятся намного лучше с этим. Я могу быть рядом где-то там с новым президентом», — цитирует ее ТАСС.
Политик ответила, что может послужить народу Белоруссии в качестве «морального авторитета», пишет iz.ru.
Кроме того, Тихановская подчеркнула, что не признает легитимными международные соглашения, которые были заключены Минском после выборов президента страны. Она пояснила, что властям в любом случае придется выстраивать отношения с Москвой.
«Мы от России никуда не денемся, как и они от нас. Все равно нам надо будет какие-то отношения в будущем выстраивать», — заявила оппозиционер.
16 июля стало известно, что Тихановская отправится в США 18 июля с рабочим визитом. Экс-кандидат в президенты Белоруссии намерена посетить Вашингтон, Калифорнию и Нью-Йорк. Там она планирует провести встречи на высшем уровне с политиками, экспертами и диаспорой. Целью своего визита Тихоновская объявила «поиск путей решения кризиса в Беларуси и помощи белорусам».
В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не обладает сведениями о том, запланированы ли у чиновников из администрации президента Соединенных Штатов встречи с лидером белорусской оппозиции.
Ранее, 11 июля, сообщалось, что Минск получил от Вильнюса отказ в выдаче экс-кандидата в президенты республики.
Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск в октябре 2020 года. iz.ru