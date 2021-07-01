Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР, утвержден производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2022 год при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.
В производственном календаре нерабочие праздничные дни и дополнительные выходные дни предусмотрены на основании статей 111, 112 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики и Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 17 июня 2021 года № 204 «О переносе выходных дней в 2022 году» (САЗ 21-24).
В соответствии с вышеуказанными статьями Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики нерабочими праздничными днями в Приднестровской Молдавской Республике являются:
- 1, 2 и 3 января – Новый год;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся;
- 9 мая – День Победы;
- 2 сентября – День Республики;
- 7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
Дополнительными выходными днями в 2022 году являются: Рождество Христово (7 января), второй день Пасхи (25 апреля), второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших) (2 мая), определяемые по православному церковному календарю.
Предпраздничными рабочими днями в 2022 году, сокращенными на 1 час, являются:
- при пятидневной рабочей неделе: 22 февраля, 12 марта, 1 сентября;
- при шестидневной рабочей неделе: 22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 1 сентября, 31 декабря.
Согласно пункту 2 статьи 112 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
В 2022 году нерабочий праздничный день 1 мая совпадает как при пятидневной, так и при шестидневной рабочих неделях с выходным днем – воскресенье.
Следовательно, данный день переносится как при пятидневной, так и при шестидневной рабочих неделях на следующий после праздничного рабочий день – на вторник 3 мая.
При этом учитывая, что нерабочий праздничный день 2 мая, выпадающий в 2022 году на понедельник, является дополнительным выходным днем (второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших), указанный день на основании части второй пункта 2 статьи 112 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики переносу на следующий после нерабочего праздничного рабочий день не подлежит.
Также в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2022 году предусмотрен перенос выходных дней при пятидневной рабочей неделе:
- с 22 января субботы на 6 января четверг;
- с 12 марта субботы на 7 марта понедельник.
Следовательно, рабочими днями (при пятидневной рабочей неделе) в 2022 году объявлены 22 января и 12 марта.