В ходе рабочего совещания Президента с главами госадминистраций детально прошлись по объектам, строящимся и ремонтируемым по программе капитальных вложений. Повышенное внимание уделено учреждениям сферы образования. Президент напомнил, что они должны быть сданы в эксплуатацию до начала учебного года, поэтому сейчас акцент именно на них. К началу сентября – ко Дню Республики – планируют завершить и благоустроительные работы инфраструктурного толка в центральных частях городов. Торжественное открытие некоторых объектов хотят приурочить к датам образования того или иного населенного пункта, передает пресса-служба главы государства.
Отдельно в ходе совещания остановились на реализации ФКВ по линии Минздрава. В нынешнем году предполагалось включение почти полусотни объектов. Рассчитывали 23 построить и 24 отремонтировать. Часть из них перенесли на будущий год. Это сделано для того, чтобы иметь возможность полностью завершить работы на локациях, где работы уже начаты. По итогам инспекционных объездов Главы государства перечень потенциальных участников госпрограммы ФКВ пополняют все новые учреждения. Так, к примеру, Президент поручил включить в него на будущий год каменскую больницу. Там необходимо модернизировать подъезд к приемному отделению и вход в него. На сегодняшний день нет возможности нормально транспортировать в здание медучреждения пациентов, доставленных каретами скорой медицинской помощи.
Спрашивал Президент о ходе работ на бендерском путепроводе. Глава города сообщил, что демонтаж верхних конструкций завершен. Сейчас занимаются опорами. Обследование объекта показало, что при его строительстве были неверно уложены плиты, что могло привести к трагедии, рассказал Роман Иванченко. С серьезными строительными огрехами прошлых лет столкнулись сегодняшние специалисты и на столичном мосту по улице Шевченко. Еще в 60-х годах прошлого столетия одна из опор была укреплена вплотную к газовой трубе. В документах этого факта не зафиксировано: выяснилось при проведении ремонтных работ. Чтобы исправить эту опасную оплошность, необходимо порядка 10 миллионов рублей. Средства будут изысканы. Речь идет о безопасности граждан, подчеркнул Вадим Красносельский.
На совещании при Президенте был поднят вопрос о техническом обслуживании автотранспорта, находящегося в ведении медицинских учреждений. В адрес Главы государства поступила информация о том, что не все организации с должным вниманием относятся к автопарку. Президент поручил Министру здравоохранения прояснить ситуацию. По словам Кристины Албул, инспекция выявила только одно учреждение, в котором машины обслуживаются ненадлежащим образом. Руководству было предписано исправить положение дел. Вопрос закрыт. Вадим Красносельский напомнил главврачам, что состояние служебных автомобилей – сфера их ответственности. Он подчеркнул, что государством сделано все возможное, чтобы обновить автомобильный парк учреждений сферы здравоохранения. Особое внимание уделено службе скорой медицинской помощи. Содействие оказали и коммерческие предприятия. Недопустимо, чтобы из-за халатности отдельных сотрудников или должностных лиц под угрозой оказались жизнь и здоровье пациентов, ожидающих помощи, подчеркнул Президент.
Еще один вопрос, поднятый в ходе совещания с участием руководства правительства, Верховного Совета, ряда министерств и ведомств, а также главных врачей медучреждений республики, – дефицит кадров в сфере здравоохранения. К разговору был приглашен Романов Родион. Неделей ранее на встрече общественников с Президентом он поднял вопрос о том, что дети с особенностями развития, обучающиеся в специализированных учреждениях, не имеют возможности пройти лечение – профилактически-курсовое либо экстренное в период обострения болезни – у профильных специалистов. Давно не действует и механизм санаторно-курортного лечения таких ребят. Министр здравоохранения подтвердила, что на всю республику есть только один детский врач-психиатр. При этом ни один выпускник медфакультета не изъявил желания работать по данной специальности. Вадим Красносельский назвал такое положение дел недопустимым. Он напомнил, что государство готовит кадры для медицинской сферы в том числе за бюджетные средства, а значит, должно регулировать вопросы распределения исходя из имеющейся потребности и запроса, а не исключительно из пожеланий студентов.
«Если студент не хочет связывать себя обязательствами, он должен учиться на коммерческой основе. Бюджетники же призваны формировать кадровый потенциал государственной сферы здравоохранения с учетом ее потребности. Никто не запрещает, и даже приветствуется, факультативное получение по желанию дополнительной медицинской специальности. Но в первоочередном порядке должна проводиться подготовка кадров по дефицитным на сегодняшний день направлениям», – подчеркнул Вадим Красносельский. Он поручил на текущей неделе провести расширенное совещание по этой тематике и доложить о результатах в будущий понедельник.
Министерству по социальной защите и труду поручено активизировать информационную деятельность среди родителей и опекунов детей, которые обучаются и воспитываются в коррекционных учреждениях. Речь идет о предоставленной возможности пользоваться за счет государства услугами врачей, работающих в коммерческих клиниках (в том случае, если специалистов необходимого профиля нет в государственном медучреждении). Механизм уже действует. С апреля этим правом воспользовались свыше трехсот человек. Врачи столичного центра «Тирамед» принимают по месту. Практиковали и выезд узкопрофильных врачей в города и районы республики.
Спрашивал Глава государства руководителя Министерства по соцзащите и труду, организован ли четвертый заезд детей в оздоровительные лагеря. По словам Елены Куличенко, все готово к приему 370 юных приднестровцев. Они проведут летний досуг на лагерных площадках с 14 по 27 августа.
Еще один социально значимый вопрос, поднятый Президентом на основании обращений граждан, – финансирование погребения умерших защитников Приднестровья. Законодательством предусмотрены два варианта: организация похоронных процедур за счет государства либо выплата родственникам пособия на эти цели. Его размер 2350 рублей. Согласно прайс-листу «Спецзеленстроя» основные услуги обходятся в 2223 рубля (то есть сумма соизмерима с размером пособия) – если не учитывать пункты, которые вызвали вопросы: подготовка места захоронения и выезд должностного лица на место (добавочно 265 рублей). Участники совещания уверены, что эта сумма надумана, так как в перечне услуг уже указана подготовка могилы. Вадим Красносельский поручил разобраться и доложить ему о выводах.
Говорили на совещании и о подвижках в благоустройстве территории бендерского Борисовского кладбища, где захоронены умершие защитники. За счет государства у сотни могил уже установлены единообразные памятники. Президент напомнил, что необходимо замостить дорожки и продумать водоснабжение и водоотвод. president.gospmr.org