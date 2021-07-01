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Рыбницкий суд вынес обвинительный приговор Геннадию Чорбе

Рыбницкий суд вынес обвинительный приговор Геннадию Чорбе

В Рыбнице завершился суд на оппозиционным политиком и общественным деятелем, которого свыше года назад арестовали по подозрению в организации несанкционированного митинга. Геннадий Чорба получил реальный срок – 3 года и 3 месяца тюрьмы.

Как сообщил 19 июля телеграм-канал Приднестровец, Рыбницкий суд вынес Геннадию Чорбе, подозреваемому по статье уголовного кодекса – экстремизм, обвинительный приговор, передает cenzura.md.

“Прокурор запросил три года и пять месяцев заключения. Решением суда Геннадий Чорба приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы. По версии следствия Геннадий Чорба считается организатором незаконного митинга. В Рыбнице во время пандемии коронавируса люди вышли на протест, когда Оперштаб аннулировал пропуски через границу для граждан ПМР, которые ездили на работу в соседнюю Молдову. Также Геннадий Чорба обвинялся по статье УК ПМР оскорбление президента и деятельности экстремистской направленности с использованием сети Интернет.”

Рыбницкий суд вынес обвинительный приговор Геннадию Чорбе
Телеграм-канал Приднестровец

Как рассказала NM жена обвиняемого Людмила Чорба, на судебное заседание, как и раньше, никого не пустили. Геннадий Чорба, когда его увозили из суда, успел рассказать, что его приговорили к 3 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Людмила Чорба добавила, что семья будет пытаться опротестовать это решение. По ее словам, приговор вынесли сразу по обеим статьям обвинения.

Отметим, к моменту вынесения приговора Чорба уже год находился в предварительном заключении.

Напомним, оппозиционного политика и активиста Геннадия Чорбу впервые задержали 3 июля 2020 года по подозрению в организации протеста в Рыбнице. Митинг состоялся 2 июля: собравшиеся были недовольны аннулированием пропусков, позволявших им выезжать из Приднестровья на работу на правый берег Днестра. Чорба утверждал, что не организовывал митинг: по его словам, люди стихийно собрались на мосту между Рыбницей и Резиной, потому что не могли попасть на работу.
  • Сегодня, 17:01
  • DTV
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