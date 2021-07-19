В Молдове продолжается повышение цен на бензин. Нефтяная компания, которая только вчера, 18 июля, повысила цены на топливо, после полуночи снова афишировала новую стоимость, которая на 9 банов выше.
Таким образом, бензин с октановым числом A95, который вчера стоил 20,31 леев за литр, теперь стоит 20,40 леев за литр, сообщает point.md ссылаясь на stiri.md
Дизельное топливо продается по вчерашней цене 16,50 леев за литр.
Напомним, совет директоров Национального агентства по регулированию энергетики внес изменения в Методологию расчета и применения цен на нефтепродукты.
16 июля НАРЭ уточнило, что принятое решение не повлияет на рост розничных цен на нефтепродукты, так как цена на автозаправочных станциях (АЗС) рассчитывается с учётом ранее установленных параметров.
НАРЭ выступило с уточнением по последнему повышению цен на топливо
По данным Национального агентства по регулированию в энергетике в РМ, решение, принятое в пятницу, 16 июля, не относится к марже на розничную торговлю нефтепродуктами и поэтому не могло повлиять на рост цен на топливо на автозаправочных станциях.
"Чтобы исключить возможные ситуации нарушения положений новой методики расчета и применения цен на нефтепродукты, агентство запросило у операторов, которые производили повышение цен, срочное предоставление информации, которая подлежит проверке", - говорится в заявлении НАРЭ.
В ведомстве отметили, что в период с 1 по 16 июля 2021 года средние котировки Platts выросли на 567,85 лея за тонну бензина, на 209,6 лея за тонну дизельного топлива и на 991,89 лея за тонну сжиженного газа, "что напрямую влияет на окончательную цену, установленную операторами", передает sputnik.md.
В НАРЭ пояснили, что в соответствии с методологией расчета и применения цен к нефтепродуктам рыночная цена каждой партии топлива устанавливается каждым предпринимателем на уровне, который не может превышать его максимальную цену, которая определяется на основе среднего значения средних котировок Platts и среднего официального курса национальной валюты за 14 дней до дня импорта.
Таким образом, после полного расхода каждой партии нефтепродуктов цена на новые устанавливается на основе их максимальной входной цены в хронологическом порядке.
Агентство также уточняет, что решение от 16 июля, которое увеличило оптовую торговую наценку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, было одобрено в срочном порядке в связи с "региональным кризисом на рынке нефтепродуктов и необходимостью обеспечения топливом аграрного сектора, транспортных компаний и участников розничного рынка, не имеющих лицензий на импорт этой продукции".
Напомним, что цена на бензин повышалась три дня подряд после решения НАРЭ от 16 июля. Нефтяная компания в понедельник выставила цену на бензин на 9 банов выше, после того как вчера стоимость топлива выросла на 10 банов, а в субботу некоторые заправочные станции повысили цену на 30 банов.