Dnestr.TV

 
0

Размер прожиточного минимума за июнь 2021 года

Размер прожиточного минимума за июнь 2021 года

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровье за предыдущий месяц. В июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: в среднем на ребенка – на 1,65%; для пенсионера – на 1,34%; для трудоспособного населения – на 1,17%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 1,33%.

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за июнь составил 100,72%, итоговый с начала года – 104,43%, передает newspmr.com.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за июнь 2021 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 1 724 руб. (1 704 руб. – в мае 2021 года),

- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 787 руб. (1 766 руб.),

- для женщин от 16 до 54 лет – 1 655 руб. (1 636 руб.),

- для пенсионеров – 1 360 руб. (1 342 руб.),

- в среднем на одного ребёнка – 1 662 руб. (1 635 руб.),

- для детей в возрасте до 6 лет – 1 473 руб. (1 450 руб.),

- для детей от 7 до 15 лет – 1 811 руб. (1 780 руб.),

- в среднем на душу населения – 1 602 руб. (1 581 руб.)

Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в июне 2021 года по сравнению с прошлым месяцем связано с инфляционными процессами – за счет увеличения цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (51,2% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,1%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 09:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна