Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровье за предыдущий месяц. В июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: в среднем на ребенка – на 1,65%; для пенсионера – на 1,34%; для трудоспособного населения – на 1,17%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 1,33%.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за июнь составил 100,72%, итоговый с начала года – 104,43%, передает newspmr.com.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за июнь 2021 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 1 724 руб. (1 704 руб. – в мае 2021 года),
- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 787 руб. (1 766 руб.),
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 655 руб. (1 636 руб.),
- для пенсионеров – 1 360 руб. (1 342 руб.),
- в среднем на одного ребёнка – 1 662 руб. (1 635 руб.),
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 473 руб. (1 450 руб.),
- для детей от 7 до 15 лет – 1 811 руб. (1 780 руб.),
- в среднем на душу населения – 1 602 руб. (1 581 руб.)
Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в июне 2021 года по сравнению с прошлым месяцем связано с инфляционными процессами – за счет увеличения цен на продовольственные и непродовольственные товары.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (51,2% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,1%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.