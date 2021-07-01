С начала купального сезона в республике утонули восемь человек. Среди погибших – двое несовершеннолетних. Только за прошедшие пятницу и субботу (16 и 17 июля) вода унесла жизни трёх человек.
Предотвратить смерти можно, если соблюдать несложные жизненно важные правила:
– выбирать только те места отдыха у реки, где дежурят спасатели; – не приходить на пляж в состоянии алкогольного опьянения и не распивать спиртное на берегу; – ни в коем случае не отпускать детей и подростков одних или с друзьями на водоёмы; – быть в воде рядом с детьми, постоянно держать их в поле зрения, не отвлекаясь ни на секунду; – не доверять старшему ребёнку присмотр за младшим; – надевать на детей надувные нарукавники или спасательный жилет перед купанием.