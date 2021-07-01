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С начала купального сезона в Приднестровье утонули 8 человек

С начала купального сезона в Приднестровье утонули 8 человек

С начала купального сезона в республике утонули восемь человек. Среди погибших – двое несовершеннолетних. Только за прошедшие пятницу и субботу (16 и 17 июля) вода унесла жизни трёх человек.

Предотвратить смерти можно, если соблюдать несложные жизненно важные правила:

– выбирать только те места отдыха у реки, где дежурят спасатели;
– не приходить на пляж в состоянии алкогольного опьянения и не распивать спиртное на берегу;
– ни в коем случае не отпускать детей и подростков одних или с друзьями на водоёмы;
– быть в воде рядом с детьми, постоянно держать их в поле зрения, не отвлекаясь ни на секунду;
– не доверять старшему ребёнку присмотр за младшим;
– надевать на детей надувные нарукавники или спасательный жилет перед купанием.

Будьте бдительны и осторожны!
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:25
  • DTV
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