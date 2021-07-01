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Санду предоставила еще 14 сирийцам гражданство Молдовы

Санду предоставила еще 14 сирийцам гражданство Молдовы

Глава молдавского государства Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Республики Молдова.

Согласно опубликованному указу президента, молдавское гражданство получили 32 иностранца, в том числе 14 уроженцев Сирии, передает bloknot-moldova.md.

Указом за май молдавское гражданство было также предоставлено 32 иностранцам. В мае гражданами Молдовы стали 9 выходцев из Сирийской Арабской Республики.

Данная новость особенно актуальна в контексте победы пропрезидентской партии PAS на парламентских выборах и давнего скандала, когда в преддверии президентских выборов 2016 года стало известно о тайном соглашении кандидата в президенты от PAS Майи Санду и канцлера Германии Ангелы Меркель. Тогда сообщалось, что в обмен на европейскую поддержку в ходе выборов Санду, после того как займет президентское кресло, должна будет разместить на территории Республики несколько десятков тысяч беженцев из Сирии.

Тогда Санду опровергла эту информацию.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 09:31
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