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Посольство РФ предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

Посольство РФ предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

В диппредставительстве отметили, что такой шаг повысит вероятность случайного конфликта

Посольство России в США предостерегло Соединенные Штаты от размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. Как сообщила пресс-служба посольства в понедельник в Twitter, такой шаг может дестабилизировать текущее состояние дел и повысит вероятность случайного конфликта, передает ТАСС.

"Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта", - говорится в сообщении.

Ранее на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя испытания в РФ гиперзвуковой ракеты "Циркон", выступил с утверждением, что новые российские гиперзвуковые ракеты "могут потенциально вести к дестабилизации обстановки и создавать значительный риск", поскольку способны нести ядерный заряд.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря, скорость полета составила 7 Махов, дальность - свыше 350 км. Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.
tass.ru
  • Сегодня, 09:33
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