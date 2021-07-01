В РовноАзот разгерметизировался трубопровод в цеху производства азотной кислоты, в результате чего произошел выброс нитрозных газов. Завод расположен в 350 км от границы с Молдовой.
На заводе РовноАзот во вторник, 20 июля, произошел взрыв на производстве азотной кислоты. В ГСЧС сообщают, что выбросы не несут угрозы, сообщает korrespondent.net ссылаясь на местное издание Чарівне.інфо.
По информации спасателей никто не пострадал. Сейчас службы ликвидируют последствия взрыва.
"Прошу не паниковать. Ничего серьезного не произошло, угрозы выбросы не несут. Экоинспекция возьмет воздуха на пробы и сообщит результаты в ближайшее время", - заявил спикер ГУ ГСЧС Дмитрий Мельник.
Между тем в соцсетях распространяются сообщения с советами местным жителям закрывать окна. Спасатели же говорят, что для этого пока нет оснований. Поэтому ровенчан просят не волноваться и не разгонять панику.
Тем временем РовноАзот также прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что угрозы нет, последствия ликвидированы.
Отмечается, что на предприятии произошла нештатная ситуация - разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты.
"В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидировано собственными силами. Жертв и пострадавших нет. На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Угрозы окружающей среде и населению нет", - говорится в сообщении компании.
Там также добавили, что предприятие работает в штатном режиме.
"На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Угрозы окружающей среде и населению нет. Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия и дальнейшее отгрузки продукции согласно заключенным контрактам", — говорится в сообщении пресс-службы завода.
В МВД Украины подтвердили, что на заводе произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой.
"В 17:26 утечкe азотной кислоты прекращено. Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечено 12 человек и 3 ед. техники", — говорится в сообщении.