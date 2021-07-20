Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый олимпийский девиз: "Быстрее, выше, сильнее – вместе". Соответствующее решение было принято в ходе 138-й сессии организации.
Предыдущий девиз звучал как «Быстрее, выше, сильнее». Его утвердили на первом Олимпийском конгрессе в 1894 году, и с тех пор он ни разу не менялся, передает mk.ru
Напомним, Олимпийские игры должны пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В Японии многие переживают, что состязания приведут к очередной волне коронавируса. В связи с этим на трибунах будет занята только половина мест. Кроме того, присутствовать смогут только местные жители. mk.ru