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Президент подписал закон о возможности онлайн-обращений в Конституционный суд

Президент подписал закон о возможности онлайн-обращений в Конституционный суд

Президент подписал закон, позволяющий подавать обращения в Конституционный суд в электронном виде. Такое право получили как граждане, так и организации. Но такой документ обязательно должен быть сопровожден цифровой подписью. Заполнить форму можно будет на сайте судебного органа в специальном разделе, передает novostipmr.com.

Закон, разработанный по инициативе Правительства, Верховный Совет принял в окончательном чтении 7 июля. Как говорится в пояснительной записке к нему, «при этом не предусматривается отказ от подачи указанных документов на бумажном носителе».

Правительство направило на рассмотрение парламентариям аналогичные проекты и по другим судам ПМР – Верховному, Арбитражному, городским и районным.
novostipmr.com

  • Вчера, 20:57
  • DTV
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