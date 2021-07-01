На некачественную медицинскую помощь или в случае, если медпомощь вообще не была оказана, пациент может обратиться с жалобой на медицинское учреждение или на действие (бездействие) врача.
«Право подать жалобу или другое обращение есть у каждого человека, если медучреждением были нарушены его права в сфере здравоохранения. Цель такого документа - инициировать проверку качества и безопасности медицинской деятельности», - рассказала председатель «Тринити» Ирины Галаченко.
Она уточнила, что посмотрев очередное видео курса «Правовая школа пациента», подготовленного в рамках проекта «ВИЧ инфекция - это не «мишень» для нарушения прав человека», реализуемого ОО «Центр «Тринити» в партнерстве с Союзом организаций, работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда (г. Бельцы), можно найти ответы на вопрос, как составить жалобу и обращение в любую инстанцию, в том числе и в медицинские учреждения?
К самым распространенным причинам недовольства действиями или бездействиями медицинских работников относят:
1. Несвоевременное оказание медицинской помощи; 2. Неправильный диагноз; 3. Отказ врача от приема пациента; 4. Халатность; 5. Неправильное назначение терапии; 6. Ухудшение здоровья; 7. Чрезмерные финансовые растраты; 8. Неудачное проведение операции; 9. Грубое отношение к пациенту.
«Для того, чтобы жалоба была рассмотрена в кратчайшие сроки, её необходимо не только обосновать, но и оформить соответствующим образом. Жалобы просто необходимы для исключения из медицинских кругов неквалифицированных работников, которые не способны выполнять свой долг на профессиональном уровне и нарушают права пациентов», - подытожила Галаченко.
Проект реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции. Совместная программа ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» также укрепляет организационный потенциал общественных организаций и ассоциаций, таких как Центр «Тринити» и «Союз организаций, работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда» (А.О «UORN», г. Бельцы), а также Платформы устойчивого (общинного) развития, членом которой является Центр «Тринити».