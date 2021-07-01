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"Шериф" обыграл "Алашкерт" в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Футболисты "Шерифа" победили "Алашкерт" в первом матче второго раунда квалификации ЛЧ
"Шериф" обыграл армянский "Алашкерт" в первом матче второго раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая во вторник в Ереване, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шерифа". Гол на 85-й минуте забил Энрике Луваннор.
Игра проходила в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.
Ответный матч состоится 28 июля в Тирасполе.
- Вчера, 21:27
- DTV
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