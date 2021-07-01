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Советник президента Молдовы подрался с бывшим замминистра в эфире телеканала

Советник президента Молдовы подрался с бывшим замминистра в эфире телеканала

Советник президента Молдовы Майи Санду Сергей Тофилат и бывший заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Косован подрались в эфире телеканала Jurnal TV.

Политиков пригласили принять на телеканал Jurnal TV в качестве экспертов. Во время прямого эфира они перешли на личности: бывший вице-министр назвал оппонента недоноском и вылил на него стакан воды, в ответ получил несколько ударов кулаком и потерял сознание. В какой-то момент Косован замахнулся на Тофилата, после чего выплеснул на него стакан воды. Советник президента решил ответить на агрессию грубой силой. Он ударил бывшего замминистра кулаком в лицо и повалил его на пол.

"Если тебя облили водой, можешь ответить так же, но не кулаками... Когда ты на телевидении, тем более нельзя применять насилие. Господину Косовану была оказана медицинская помощь, пришлось вызвать скорую помощь", — написал в Facebook председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ, который также был одним из участников программы.

Позже ведущий передачи Дмитрий Мишин сообщил, что стороны уладили конфликт, и опубликовал фото, на котором Тофилат и Косован пожимают друг другу руки.



Советник президента Молдовы подрался с бывшим замминистра в эфире телеканала
  • Сегодня, 09:18
  • DTV
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