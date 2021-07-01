В Государственной службе судебных исполнителей подвели итоги деятельности судебных исполнителей за первое полугодие и определили задачи на второе полугодие 2021 года.
За 6 месяцев 2021 года на исполнении у судебных исполнителей находилось более 136 тысяч исполнительных производств, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Благодаря работе судебных исполнителей окончено более 33 тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 50 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
По исполнительным производствам о взыскании алиментов было взыскано более 9 миллионов рублей. Более 835 тысяч рублей взыскано с различных предприятий у которых была задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками.
За пол года судебными исполнителями Службы были ограничены в праве выезда за пределы Республики 1 754 должникам, 22 должникам – в пользовании специальным правом.
Одна из важных задач, стоящая перед Службой судебных исполнителей во втором полугодии – совершенствование инновационных методов работы в сфере исполнительного производства, направленных на увеличение взысканных сумм в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды, а также увеличения количества исполнительных документов всех категорий, находящихся на исполнении, требования которых исполнены в полном объеме. gssi-pmr.org