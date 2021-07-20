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Американские гимнастки отказались жить в олимпийской деревне

Американские гимнастки отказались жить в олимпийской деревне

Женская сборная США по спортивной гимнастике во время проведения Олимпийских игр — 2020 в Токио не будет жить в олимпийской деревне, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом. Команда будет жить в одном из отелей столицы Японии, информирует NBC, передает gazeta.ru

«Это было общее решение. Мы понимаем, что оно не идеально для Олимпийских игр, но нет ничего идеального во время пандемии. Мы чувствуем, что можем лучше контролировать спортсменов и нашу безопасность в условиях отеля», — писала в своем Twitter личный тренер четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз Сесиль Ланди.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов выразил недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне в Токио.

gazeta.ru
  • Сегодня, 09:42
  • DTV
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