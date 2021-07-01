Вузы Молдовы начали прием документов для обучения. Сразу отметим, что тем, кто сможет поступить на бюджетные места, очень повезет, поскольку обучение на контрактной основе далеко не всем по карману.
Дороже всего в республике Молдова, оказывается, получить образование в области искусства. Так в Академии музыки, театра и изобразительного искусства год обучения на специальности «Академическое канто» и «Дирижер оркестра» стоит 35 950 леев, передает bloknot-moldova.md.
Почти также дорого обойдется получение специальности стоматолога в Государственном университете медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану. Здесь стоимость контракта доходит до 33 100 леев в год.
Третье место в рейтинге с большим отрывом занимают факультеты «Архитектура» и «Дизайн интерьера» Технического университета Молдовы. Плата за год обучения на этих факультетах составляет 13 500 леев.
Наиболее доступным оказалось обучение в Аграрном университете – обучение на факультетах агрономии и садоводства обойдется в 7000 леев за год.
Получить специальность филолога в Бельцком Государственном университете имени Алеку Руссо можно всего за 5500 леев. Однако самая низкая стоимость контракта – в Молдавском Государственном университете на факультете Библиотекономики, информационной и архивной помощи – 5000 леев.
Напомним, государственный заказ на прием в высшие учебные заведения с финансированием из государственного бюджета в 2021-2022 учебном году составил 8670 бюджетных мест. в I цикле – высшее образование на получение степени лиценциата, план приема предусматривает 5040 человек в 26 общих областях обучения. В приоритетном порядке бюджетные места предусмотрены в следующих областях:
- педагогические науки (25% от общего количества бюджетных мест);
- инженерные науки, технология и архитектура (24%);
- информационные и коммуникационные технологии (14%);
- медицина (9,5%);
- сельскохозяйственные науки и ветеринарная медицина (3,4 %).
15% или 756 из общего числа бюджетных мест предназначены малообеспеченным лицам, молодым людям, оставшимся без родительской опеки и лицам со степенью инвалидности.