Руководство ведомства провело совещание с представителями лечебно-профилактических учреждений. Разговор коснулся организации лечебного питания. Цель – разработка номенклатуры медицинских диет (столов), которая определяет характеристику, химический состав, калорийность каждой диеты и показания к применению. К тому же планируется утвердить унифицированное двухнедельное меню с соблюдением установленных натуральных норм и предельной стоимости 1 койко/дня, сообщается на сайте Минздрава.
«Мы получаем обращения главных врачей о том, что нормы питания для отдельных категорий пациентов превышают фактическую потребность. Это, прежде всего, касается инфекционных заболеваний, кишечных инфекций – пациенты не могут осилить положенные порции, соответственно продукты и денежные средства расходуются неэффективно», - подчеркнула министр здравоохранения.
Кристина Албул поставила перед профильными специалистами задачу пересмотреть действующий приказ, чтобы его новая редакция соответствовала актуальным реалиям:
«Мы говорим о том, чтобы подход к питанию должен быть рациональным, а еда вкусной и сбалансированной. Диетические столы служат этим целям – учитывать физиологические особенности каждого пациента и создавать подходящее меню».
Участники совещания отметили, что в каждом учреждении лечебное питание разрабатывается на основе тех технологических карт, которые используют конкретные диетсестры и повара. Минздрав намерен подготовить и утвердить эти документы в едином формате.
«На основании вашего опыта, с учетом того ассортимента блюд, которые вы готовите, мы разработаем технологические карты и меню для всех медучреждений. Ведь сейчас одна больница закупает говядину, а другая фарш. Цены разные и расходы соответственно тоже, между учреждениями нет баланса», - считает Глава ведомства.
Профильным специалистам поручено изучить нормы российского законодательства, подготовить свои предложения. Следующее заседание состоится в понедельник. minzdrav.gospmr.org