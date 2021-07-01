Dnestr.TV

 
0

Минздрав пересмотрит нормы питания в медучреждениях

Минздрав пересмотрит нормы питания в медучреждениях

Руководство ведомства провело совещание с представителями лечебно-профилактических учреждений. Разговор коснулся организации лечебного питания. Цель – разработка номенклатуры медицинских диет (столов), которая определяет характеристику, химический состав, калорийность каждой диеты и показания к применению. К тому же планируется утвердить унифицированное двухнедельное меню с соблюдением установленных натуральных норм и предельной стоимости 1 койко/дня, сообщается на сайте Минздрава.

«Мы получаем обращения главных врачей о том, что нормы питания для отдельных категорий пациентов превышают фактическую потребность. Это, прежде всего, касается инфекционных заболеваний, кишечных инфекций – пациенты не могут осилить положенные порции, соответственно продукты и денежные средства расходуются неэффективно», - подчеркнула министр здравоохранения.

Кристина Албул поставила перед профильными специалистами задачу пересмотреть действующий приказ, чтобы его новая редакция соответствовала актуальным реалиям:

«Мы говорим о том, чтобы подход к питанию должен быть рациональным, а еда вкусной и сбалансированной. Диетические столы служат этим целям – учитывать физиологические особенности каждого пациента и создавать подходящее меню».

Участники совещания отметили, что в каждом учреждении лечебное питание разрабатывается на основе тех технологических карт, которые используют конкретные диетсестры и повара. Минздрав намерен подготовить и утвердить эти документы в едином формате.

«На основании вашего опыта, с учетом того ассортимента блюд, которые вы готовите, мы разработаем технологические карты и меню для всех медучреждений. Ведь сейчас одна больница закупает говядину, а другая фарш. Цены разные и расходы соответственно тоже, между учреждениями нет баланса», - считает Глава ведомства.

Профильным специалистам поручено изучить нормы российского законодательства, подготовить свои предложения. Следующее заседание состоится в понедельник.
minzdrav.gospmr.org
  • Вчера, 20:31
  • DTV
  • Просмотров: 38
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна