Посольство России в Кишиневе выступило с уточнением о новом порядке въезда граждан РФ в Молдову.
Как отметили в посольстве, новые изменения вступили в силу в соответствии с постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 17.07.2021 г., передает sputnik.md
Минздрав Молдовы составил списки стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, отнесенных, соответственно, к "красной" и "зеленой" зонам, которые будут обновляться каждые семь дней, пояснили в диппредставительстве.
"Россия включена в список стран "красной зоны". Для лиц, прибывающих в Молдову из РФ, будет применяться режим самоизоляции продолжительностью 14 дней, включая обладателей дипломатических и служебных паспортов", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
В посольстве напомнили также об исключениях: лица, имеющие документ о вакцинации против COVID-19; дети до шести лет; дети от шести до 18 лет при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19; лица, имеющие документ о наличии антител к COVID-19; транзитные пассажиры. Лица, находящиеся на режиме самоизоляции, независимо от страны или зоны, из которой они прибыли, могут прекратить режим самоизоляции после седьмого дня, если они проведут ПЦР-тест на COVID-19 и его результат будет отрицательным, заключили в посольстве РФ. sputnik.md