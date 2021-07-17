Dnestr.TV

 
0

Вниманию граждан России: как теперь въезжать в Молдову

Вниманию граждан России: как теперь въезжать в Молдову

Посольство России в Кишиневе выступило с уточнением о новом порядке въезда граждан РФ в Молдову.

Как отметили в посольстве, новые изменения вступили в силу в соответствии с постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 17.07.2021 г., передает sputnik.md

Минздрав Молдовы составил списки стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, отнесенных, соответственно, к "красной" и "зеленой" зонам, которые будут обновляться каждые семь дней, пояснили в диппредставительстве.

"Россия включена в список стран "красной зоны". Для лиц, прибывающих в Молдову из РФ, будет применяться режим самоизоляции продолжительностью 14 дней, включая обладателей дипломатических и служебных паспортов", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

В посольстве напомнили также об исключениях: лица, имеющие документ о вакцинации против COVID-19; дети до шести лет; дети от шести до 18 лет при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19; лица, имеющие документ о наличии антител к COVID-19; транзитные пассажиры.
Лица, находящиеся на режиме самоизоляции, независимо от страны или зоны, из которой они прибыли, могут прекратить режим самоизоляции после седьмого дня, если они проведут ПЦР-тест на COVID-19 и его результат будет отрицательным, заключили в посольстве РФ.
sputnik.md
  • Вчера, 20:36
  • DTV
  • Просмотров: 57
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна