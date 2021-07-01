Год назад в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Приднестровья был введён ряд ограничительных мер. Одной из них стало приостановление приёмов граждан руководством органов госвласти.
Риски заражения коронавирусом сохраняются и сегодня. Чтобы в нынешних условиях у жителей разных уголков республики появилась возможность напрямую обратиться к министру внутренних дел, было принято решение возобновить приём граждан в новом формате. Теперь встречи с руководителем МВД будут проходить онлайн, в режиме видеосвязи, передает пресс-центр МВД ПМР.
Как это будет работать. К примеру, житель с. Чобручи хочет лично изложить свою проблему министру. Для этого ему нужно предварительно позвонить в райотдел милиции и записаться. В установленный день к назначенному времени ему надо будет приехать в Слободзейский РОВД. Беседа с министром будет проходить по видеосвязи из кабинета начальника территориального органа внутренних дел.
Первый приём граждан в новом формате состоится уже в следующий вторник с 14:00 до 17:30. Задать свой вопрос или обратиться с просьбой лично к главе МВД 27 июля смогут жители населённых пунктов Каменского района. Записаться на приём можно по телефону 0 (216) 2-14-35. mvdpmr.org