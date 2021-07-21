Предложения по изменению Конституции Белоруссии будут направлены президенту республики Александру Лукашенко 22 июля. Об этом сегодня, 21 июля, заявил председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.
«Сегодня завершается этап работы Конституционной комиссии. Мы планово провели девять заседаний и согласовали текст изменений, который сегодня вам (членам Конституционной комиссии) роздан. Этот вариант будет направлен завтра главе государства в установленном порядке», — сказал он.
По словам Миклашевича, все разделы основного закона, возможные изменения рассмотрены на заседании Конституционной комиссии, передает eadaily.com.
«Предлагается в конечном итоге внести изменения в 59 статей конституции, включить в конституцию 16 новых статей, исключить две», — отметил он. Председатель Конституционного суда также подчеркнул, что комиссия завершила разработку предложений по изменению основного закона в соответствии с графиком, все сформулированные предложения комиссии будут представлены президенту.
«В дальнейшем состоится заседание Конституционной комиссии с участием главы государства, на котором будут рассмотрены замечания концептуального характера, изложенные некоторыми членами Конституционной комиссии. Окончательный вариант изменения конституции будет вынесен на всенародное обсуждение и в последующем с поправками после всенародного обсуждения проект изменений конституции будет вынесен на республиканский референдум», — добавил он.
Напомним, 16 марта Александр Лукашенко подписал указ о создании Конституционной комиссии, которая занимается выработкой изменений и дополнений в основной закон Белоруссии. Свои наработки они должны были представить главе государства до 1 августа. 21 июля состоялось девятое заседание Конституционной комиссии. На заседании были подведены итоги ее работы. В частности, предлагается сохранить президентскую форму правления, а для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз — 40 лет, ценз оседлости — постоянное проживание в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства — не иметь гражданства иностранного государства. Кроме того, будут «уточнены конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков». Одновременно, должен быть увеличен срок полномочий парламента с 4 до 5 лет. Дополнительно, по разделу «Личность. Общество. Государство» предложено «закрепить современные принципы социального государства, где благо состоится посредством труда и каждый вносит посильный вклад в осуществление задач государства и общества», а также установить, что «брак — это союз женщины и мужчины, сохранить традиционные ценности семьи и брака».