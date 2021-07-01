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В селе Ближний Хутор мужчина обнаружил ящики с патронами
Проходя мимо свалки твёрдых бытовых отходов в с. Ближний Хутор, тираспольчанин увидел белый мешок.
Содержимое заинтересовало мужчину: внутри находились металлические ящики с патронами. Горожанин сообщил о находке в милицию, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Правоохранители изъяли с места происшествия две коробки с патронами калибра 5,45 мм. По факту обнаружения боеприпасов проводится проверка.
mvdpmr.org
- Сегодня, 07:30
- DTV
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