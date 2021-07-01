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КС отклонил запрос ПСРМ по поводу передачи Республиканского стадиона посольству США

КС отклонил запрос ПСРМ по поводу передачи Республиканского стадиона посольству США

Конституционный суд РМ сообщил 21 июля, что отклонил запрос депутатов от Партии социалистов (ПСРМ) по поводу конституционности закона «О возмездной передаче одного объекта недвижимого имущества», принятый правительством и парламентом в 2018 году. Речь о Республиканском стадионе, который должен был перейти в собственность посольства США в Молдове. Судьи КС сочли, что запрос социалистов неприемлемый и его нельзя рассмотреть по существу.

Как отмечается в решении КС, судьи не согласны с тем, что оспариваемый закон нарушает принцип целостности территории Молдовы. «Территория является составным элементом государства, и ее неотчуждаемость, предусмотренная в статье 3 п.1 Конституции, относится к осуществлению национального суверенитета в определенных географических пределах», — отметили в КС. Также в суде напомнили, что Молдова обязалась содействовать покупке на своей территории площадей и помещений для открытия дипмиссий, передает newsmaker.md.

«По закону, аккредитованные в Молдове дипмиссии могут покупать или получать в обмен недвижимость для своих посольств», — отметили в суде и добавили, что обратившимся к ним социалистам не удалось доказать, что принятый в 2018 году закон о передаче посольству США территории Республиканского стадиона нарушает чьи-либо права собственности.

От голосования воздержался судья Владимир Цуркан, объяснив свое решение тем, что участвовал в голосовании за этот закон, будучи депутатом парламента. Решение КС окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, на заседании парламента 3 декабря депутаты отменили закон от 2018 года, который предусматривал продажу территории бывшего Республиканского стадиона посольству США в Молдове. По мнению авторов законопроекта, эта продажа не учитывала национальные интересы страны. Премьер Ион Кику раскритиковал решение парламента, назвав его ошибкой и угрозой для двусторонних отношений между стратегическими партнерами. А депутат Илан Шор заявил, что это первый шаг к строительству на месте стадиона MoldovaLand.

Посольство США призвало молдавские власти пересмотреть это решение и выполнить обязательства соглашения. Кроме того, посольство впервые опубликовало эскиз проекта нового здания, которое планировалось построить на территории стадиона.

После этого КС приостановил действие закона о возвращении Республиканского стадиона в собственность государства до тех пор, пока не примет окончательное решение
newsmaker.md
  • Сегодня, 07:44
  • DTV
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