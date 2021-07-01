Конституционный суд РМ сообщил 21 июля, что отклонил запрос депутатов от Партии социалистов (ПСРМ) по поводу конституционности закона «О возмездной передаче одного объекта недвижимого имущества», принятый правительством и парламентом в 2018 году. Речь о Республиканском стадионе, который должен был перейти в собственность посольства США в Молдове. Судьи КС сочли, что запрос социалистов неприемлемый и его нельзя рассмотреть по существу.
Как отмечается в решении КС, судьи не согласны с тем, что оспариваемый закон нарушает принцип целостности территории Молдовы. «Территория является составным элементом государства, и ее неотчуждаемость, предусмотренная в статье 3 п.1 Конституции, относится к осуществлению национального суверенитета в определенных географических пределах», — отметили в КС. Также в суде напомнили, что Молдова обязалась содействовать покупке на своей территории площадей и помещений для открытия дипмиссий, передает newsmaker.md.
«По закону, аккредитованные в Молдове дипмиссии могут покупать или получать в обмен недвижимость для своих посольств», — отметили в суде и добавили, что обратившимся к ним социалистам не удалось доказать, что принятый в 2018 году закон о передаче посольству США территории Республиканского стадиона нарушает чьи-либо права собственности.
От голосования воздержался судья Владимир Цуркан, объяснив свое решение тем, что участвовал в голосовании за этот закон, будучи депутатом парламента. Решение КС окончательное и обжалованию не подлежит.
Напомним, на заседании парламента 3 декабря депутаты отменили закон от 2018 года, который предусматривал продажу территории бывшего Республиканского стадиона посольству США в Молдове. По мнению авторов законопроекта, эта продажа не учитывала национальные интересы страны. Премьер Ион Кику раскритиковал решение парламента, назвав его ошибкой и угрозой для двусторонних отношений между стратегическими партнерами. А депутат Илан Шор заявил, что это первый шаг к строительству на месте стадиона MoldovaLand.
Посольство США призвало молдавские власти пересмотреть это решение и выполнить обязательства соглашения. Кроме того, посольство впервые опубликовало эскиз проекта нового здания, которое планировалось построить на территории стадиона.
После этого КС приостановил действие закона о возвращении Республиканского стадиона в собственность государства до тех пор, пока не примет окончательное решение newsmaker.md