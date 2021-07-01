В рамках скайп-конференции руководители профильных подразделений МВД, Минюста, Минсельхозприроды проинформировали заместителя Главы Правительства Станислава Касапа о проведенных контрольных мероприятиях по борьбе с амброзией.
«Все вы помните, что прошлый год в борьбе с амброзией был для нас благоприятным, потому что отсутствие осадков привело к тому, что у нас в республике особой остроты с амброзией не наблюдалось. И, в принципе, не было большого количества жалоб граждан, которые имели место еще раньше, – открыл встречу Вице-премьер. – В этом году ситуация противоположная, все мы являемся свидетелями обильных осадков частично зимы, весны этого года и даже начала лета. И очевидно, что амброзия произрастает повсеместно».
Станислав Касап дополнил, что пока нареканий от населения по поводу очагов карантинного сорняка не так много. Тем не менее, по мере вегетации растения стоит ожидать их увеличения. Зампред Правительства отметил и тот факт, что в Приднестровье уже несколько лет действует план по уменьшению негативного воздействия аллергенной травы на граждан и правительственное распоряжение, которое обязывает ответственные органы госвласти проводить внеплановые инспекции на предмет соблюдения требований законодательства в части борьбы с амброзией, передает пресс-служба Правительства.
Личный состав Министерства внутренних дел с 5 мая по 20 июля провел 342 внеплановых контрольных мероприятия по фиксации и устранению очагов произрастания карантинного сорняка. Выявлено 238 нарушений. По ним было направлено 91 представление, составлено 149 административных протоколов. Также сотрудники правоохранительного ведомства отслеживают социальные сети, где приднестровцы выкладывают фотографии локаций с амброзией. При таком сценарии на место оперативно выходят специалисты, заявила старший инспектор отдела экологического контроля УМОБ МВД Светлана Сариогло. Более всего проблема остра в Тирасполе, Бендерах и Слободзейском районе. Главы местных госадминистраций держат ситуацию на контроле. Усложняют задачу частые дожди, из-за чего после покосов аллергенное растение вновь всходит.
На это указала и начальник Службы госнадзора Министерства юстиции Валентина Устенко:
«Хочу сказать, что главы госадминистраций и руководители городских учреждений очень тесно контактируют с нами и воспринимают замечания. Давайте не будем забывать, что из-за погодных условий однократного покоса амброзии недостаточно. Амброзия произрастает, и хотя она маленькая, все равно прямо на уровне земли совсем другие соцветия появляются. Покос неэффективен, надо рвать с корнями».
По линии службы проведено 122 внеплановых проверки, в ходе которых были обследованы территории детсадов, школ, парков и скверов, медицинских учреждений, лагерей общей площадью 190 гектаров. Выдано три предписания нарушителям, составлен один административный протокол.
Действия землепользователей по ликвидации амброзии контролируют в Минсельхозприроды. Начальник управления фитосанитарного благополучия Александр Чернов привел такие данные: прошло 742 инспекционных выезда, обследовано 129 тысяч гектаров земли, составлено 27 админпротоколов (пять – на сельхозпредприятия и 22 – на крестьянско-фермерские хозяйства).
«О ситуации на полях хотелось бы сказать. В этом году сложились очень благоприятные условия для развития культурных растений. Поскольку период вегетации амброзии приходится на более поздний срок, культурные растения, такие как пшеница, ячмень, достигнув высоты примерно одного метра и выше, не позволили амброзии развиться в полную меру, задавив ее своей высотой и массой. В настоящее время, когда уже проводится уборка урожая, амброзия скашивается комбайнами вместе с урожаем. А наша задача состоит в том, чтобы землепользователи проводили в послеуборочный период все агротехнические работы, то есть уничтожение амброзии на стерне и обочине полей», – довел до сведения зампреда Правительства докладчик.
Станислав Касап поинтересовался, применяло ли ведомство к аграриям более жесткие меры за несоблюдение требований по борьбе с амброзией. Речь идет об использовании инструмента изъятия земли. Александр Чернов в ответ на вопрос констатировал: ответственность и дисциплина фермеров возросли в сравнении с предыдущими годами.
«Большой эффект имеют оповещения, которые мы рассылали в феврале и марте. Все знают, что их ожидают контрольные мероприятия», – добавил к ранее сказанному начальник профильного управления.
Затронули собеседники тему применения гербицидов для уничтожения карантинного сорняка. Это один из самых эффективных способов. Сейчас на местах есть определенные запасы химии. Вместе с тем Вице-премьер поручил Минсельхозприроды позаботиться о поставке дополнительной партии, чтобы затем распределить ее по городам и районам.
Подводя итог совещанию, Станислав Касап призвал структуры, которые задействованы в борьбе с амброзией, своевременно реагировать на сообщения населения и координировать свои усилия. gov-pmr.org