Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать досудебное расследование о возможной госизмене президента Украины Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва операции по задержанию членов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает «Суспiльне», пишет tvrain.ru.
В начале июля активисты движения «Рух опору капітуляції» («Движение сопротивления капитуляции») и партии «Демократична сокира» подали заявление в ГБР о госизмене Зеленского, но ведомство не стало открывать дело, и они пожаловались в суд на бездействие бюро.
Суд постановил зарегистрировать заявление активистов о совершении уголовного преступления по статье «Госизмена» и внести его в единый реестр досудебных расследований, сообщил один из авторов иска, бывший депутат Верховной рады Андрей Тетерук.
В конце июля прошлого года в санатории под Минском задержали 33 человека, которых в Беларуси назвали бойцами ЧВК «Вагнера». По версии белорусского следствия, они собирались организовать массовые беспорядки во время президентских выборов в республике.
Генпрокуратура Украины просила Беларусь выдать 28 наемников, которые, по данным украинских властей, участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе. Выдать задержанных также просила Россия. В итоге Беларусь передала их России, и они избежали уголовного преследования. Зеленский выразил недовольство этим и предупредил о «трагических последствиях» такого решения.
В июне этого года Зеленский сообщил в интервью телеканалу 1+1, что Украину «максимально затягивали» в спецоперацию по задержанию наемников, но Украина «проявила субъектность в этом важном вопросе». Зеленский также рассказал, что звонил президенту Беларуси Александру Лукашенко и заявлял о готовности передать всю информацию о «вагнеровцах». «Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была моя последняя с ним беседа», — сказал президент Украины. tvrain.ru