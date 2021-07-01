Dnestr.TV

 
0

Суд в Киеве обязал начать расследование о возможной госизмене Зеленского из-за «вагнеровцев»

Суд в Киеве обязал начать расследование о возможной госизмене Зеленского из-за «вагнеровцев»

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать досудебное расследование о возможной госизмене президента Украины Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва операции по задержанию членов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает «Суспiльне», пишет tvrain.ru.

В начале июля активисты движения «Рух опору капітуляції» («Движение сопротивления капитуляции») и партии «Демократична сокира» подали заявление в ГБР о госизмене Зеленского, но ведомство не стало открывать дело, и они пожаловались в суд на бездействие бюро.

Суд постановил зарегистрировать заявление активистов о совершении уголовного преступления по статье «Госизмена» и внести его в единый реестр досудебных расследований, сообщил один из авторов иска, бывший депутат Верховной рады Андрей Тетерук.

В конце июля прошлого года в санатории под Минском задержали 33 человека, которых в Беларуси назвали бойцами ЧВК «Вагнера». По версии белорусского следствия, они собирались организовать массовые беспорядки во время президентских выборов в республике.

Генпрокуратура Украины просила Беларусь выдать 28 наемников, которые, по данным украинских властей, участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе. Выдать задержанных также просила Россия. В итоге Беларусь передала их России, и они избежали уголовного преследования. Зеленский выразил недовольство этим и предупредил о «трагических последствиях» такого решения.

В июне этого года Зеленский сообщил в интервью телеканалу 1+1, что Украину «максимально затягивали» в спецоперацию по задержанию наемников, но Украина «проявила субъектность в этом важном вопросе». Зеленский также рассказал, что звонил президенту Беларуси Александру Лукашенко и заявлял о готовности передать всю информацию о «вагнеровцах». «Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была моя последняя с ним беседа», — сказал президент Украины.
tvrain.ru
  • Вчера, 20:49
  • DTV
  • Просмотров: 40
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна