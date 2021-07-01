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Суклейский монумент «Танковая переправа» официально стал памятником истории

Суклейский монумент «Танковая переправа» официально стал памятником истории

Монумент «Танковая переправа» в Суклее официально стал памятником истории. Соответствующий закон сегодня подписал Президент Вадим Красносельский.

Сам документ был принят в окончательном чтении на пленарном заседании Верховного Совета 7 июля. Идею включить памятник в Единый госреестр недвижимых объектов культурного наследия предлагали депутат ВС по избирательному округу № 22 «Суклейский» Степан Степанов и глава села Суклея Юрий Хорин.

Памятный знак установили 9 мая 1985 года по инициативе самих сельчан. 12 апреля 1944 года Суклея была освобождена от немецко-румынских захватчиков. После освобождения было принято решение о строительстве моста через реку Днестр для переправы тяжелой артиллерии и дальнейшей Ясско-Кишиневской операции по освобождению Молдавии и всего Балканского направления, передает novostipmr.com.

В связи с этим была построена мостовая переправа. Участие в её строительстве принимали военные, жители села и Тирасполя. Но во время авианалёта бомба попала прямо в центр моста, и практически все из 200 человек, которые там находились, погибли.

В послевоенное время на месте танковой переправы установили небольшой бетонный памятный знак. В 1985 году его увеличили в размерах и переместили. В 2009-м на черной плите изобразили момент переправы советских войск.

К 65-летию Великой Победы рядом с памятником разместили Аллею памяти танковой переправы 1944 года, установили арку, высадили деревья.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:42
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