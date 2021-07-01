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Изменен порядок продления срока действия процедуры временного ввоза

Изменен порядок продления срока действия процедуры временного ввоза

Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание юридических лиц на изменение в части продления срока действия таможенной процедуры временного ввоза.

Законом ПМР от 6 июля 2021 года №147-ЗИ-VII «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 и 2021 годах» предусмотрено, что в период функционирования ограничительного режима срок действия таможенной процедуры временного ввоза может быть продлён таможенным органом на более длительный период, но не более чем на 2 (два) года на основании заявления декларанта, сообщает ГТК ПМР.

Напомним, срок действия процедуры временного ввоза регламентирован пунктом 1 статьи 93 Таможенного кодекса ПМР с учётом срока продления и (или) определения Правительством в соответствии с пунктом 2 статьи 93 Таможенного кодекса.
customs.gospmr.org
  • Сегодня, 08:59
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