Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание юридических лиц на изменение в части продления срока действия таможенной процедуры временного ввоза.
Законом ПМР от 6 июля 2021 года №147-ЗИ-VII «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 и 2021 годах» предусмотрено, что в период функционирования ограничительного режима срок действия таможенной процедуры временного ввоза может быть продлён таможенным органом на более длительный период, но не более чем на 2 (два) года на основании заявления декларанта, сообщает ГТК ПМР.
Напомним, срок действия процедуры временного ввоза регламентирован пунктом 1 статьи 93 Таможенного кодекса ПМР с учётом срока продления и (или) определения Правительством в соответствии с пунктом 2 статьи 93 Таможенного кодекса. customs.gospmr.org