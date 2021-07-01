Определены сроки и порядок любительской и спортивной охоты на полевую и водно-болотную дичь в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон любительской и спортивной охоты 2021-2022 года.
Приказом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, определены следующие сроки охоты на полевую и водно-болотную дичь:
- на перепела – с 14 августа 2021 года по 24 октября 2021 года. Разрешается ружейная охота, коллективная охота группами охотников от 3 человек, индивидуальная охота с собаками;
- на диких голубей – с 14 августа 2021 года по 28 ноября 2021 года. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады, с применением чучел;
- на уток, гусей и пастушковых разрешенных видов – с 16 октября 2021 года по 27 февраля 2022 года. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады (в том числе с применением чучел и манков);
- на куликов разрешенных видов – с 16 октября 2021 года по 28 ноября 2021 года. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады (в том числе с применением чучел и манков).
Охоту на все указанные виды охотничьих ресурсов разрешается проводить с использованием охотничьих собак.
Запрещается проведение охоты на указанные виды охотничьих ресурсов на расстоянии менее 50 метров от земель Гослесфонда ПМР, а также в садах и виноградниках.
Любительская и спортивная охота на перелетах может проводиться только на кормовых полях и при использовании чучел.
В республике назначены единые дни охоты: - на все виды дичи ружейным способом – суббота и воскресенье; - безружейным способом с использованием ловчих птиц – четверг и пятница.
При проведении любительской и спортивной охоты на все виды дичи разрешен отстрел нежелательных видов: волков, лисиц, шакалов, бродячих собак и кошек, серых ворон, большого баклана.
Документом определены нормы добычи охотничьих ресурсов охотником за один день охоты, а также количество разрешений, выделяемых на общедоступные охотничьи угодья в границах административно-территориальных единиц.