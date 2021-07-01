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Определены сроки и порядок любительской и спортивной охоты на полевую и водно-болотную дичь в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровья

Определены сроки и порядок любительской и спортивной охоты на полевую и водно-болотную дичь в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровья

Определены сроки и порядок любительской и спортивной охоты на полевую и водно-болотную дичь в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон любительской и спортивной охоты 2021-2022 года.

Приказом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, определены следующие сроки охоты на полевую и водно-болотную дичь:

- на перепела – с 14 августа 2021 года по 24 октября 2021 года.
Разрешается ружейная охота, коллективная охота группами охотников от 3 человек, индивидуальная охота с собаками;

- на диких голубей – с 14 августа 2021 года по 28 ноября 2021 года.
Разрешается ружейная охота с подхода, из засады, с применением чучел;

- на уток, гусей и пастушковых разрешенных видов – с 16 октября 2021 года по 27 февраля 2022 года.
Разрешается ружейная охота с подхода, из засады (в том числе с применением чучел и манков);

- на куликов разрешенных видов – с 16 октября 2021 года по 28 ноября 2021 года.
Разрешается ружейная охота с подхода, из засады (в том числе с применением чучел и манков).

Охоту на все указанные виды охотничьих ресурсов разрешается проводить с использованием охотничьих собак.

Запрещается проведение охоты на указанные виды охотничьих ресурсов на расстоянии менее 50 метров от земель Гослесфонда ПМР, а также в садах и виноградниках.

Любительская и спортивная охота на перелетах может проводиться только на кормовых полях и при использовании чучел.

В республике назначены единые дни охоты:
- на все виды дичи ружейным способом – суббота и воскресенье;
- безружейным способом с использованием ловчих птиц – четверг и пятница.

При проведении любительской и спортивной охоты на все виды дичи разрешен отстрел нежелательных видов: волков, лисиц, шакалов, бродячих собак и кошек, серых ворон, большого баклана.

Документом определены нормы добычи охотничьих ресурсов охотником за один день охоты, а также количество разрешений, выделяемых на общедоступные охотничьи угодья в границах административно-территориальных единиц.

Василий Бегунов, NewsPMR.Com
  • Вчера, 20:13
  • DTV
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