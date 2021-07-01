Россия с 9 августа возобновит регулярное авиасообщение с Молдовой, а также с Бахрейном и Доминиканой.
Такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, передает Noi.md.
Как сообщила пресс-служба правительства России, по итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах было принято решение о возобновлении на взаимной основе с 9 августа 2021 года регулярного авиасообщения с Молдовой, Бахрейном и Доминиканой.
Уточняется, что рейсы в Молдову по маршруту Москва — Кишинев будут выполняться с частотой три рейса в неделю.
Дважды в неделю самолеты будут летать в Бахрейн по маршруту Москва – Манама. И трижды в неделю регулярные рейсы будут осуществляться в Доминикану по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва— Пуэрто-Плата.
Также было принято решение с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва – Дамаск с 1 до 3 рейсов в неделю.
Кроме того, с 9 августа будет увеличено количество рейсов из России в Египет по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.