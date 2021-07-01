В лакомство попало вещество, которое используется для дезинфекции медицинских инструментов. В Харькове в одном из супермаркетов города продавали мороженое, в котором был обнаружен этиленоксид - токсичное вещество, которое используют для стерилизации медицинских инструментов. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Госпродпотребслужбу.
"В Госпродпотребслужбу поступило информационное сообщение относительно обнаружения несанкционированного вещества этиленоксид в добавке-стабилизаторе, которая добавлялась в мороженое "Mars Wrigley Confectioner", - говорится в сообщении.
Сообщается, что информация об обнаружении яда поступила из европейской системы быстрого реагирования по пищевым продуктам. Работники Госпродпотребслужбы потребовали изъять мороженое из продажи.
Производителем мороженого является Франция, в Украину его завезли из Румынии, конечный срок использования до 31 марта 2023 года.
Этиленоксид - бесцветный газ со сладким запахом. Его используют для дезинфекции медицинских шприцев, потому что этиленоксид убивает большинство микроорганизмов. Для человека оксид этилена является сильным, но медленно действенным ядом. Он обладает наркотическими свойствами. korrespondent.net