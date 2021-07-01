Dnestr.TV

 
0

В Украину попало опасное мороженое из ЕС

В Украину попало опасное мороженое из ЕС

В лакомство попало вещество, которое используется для дезинфекции медицинских инструментов.
В Харькове в одном из супермаркетов города продавали мороженое, в котором был обнаружен этиленоксид - токсичное вещество, которое используют для стерилизации медицинских инструментов. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Госпродпотребслужбу.

"В Госпродпотребслужбу поступило информационное сообщение относительно обнаружения несанкционированного вещества этиленоксид в добавке-стабилизаторе, которая добавлялась в мороженое "Mars Wrigley Confectioner", - говорится в сообщении.

Сообщается, что информация об обнаружении яда поступила из европейской системы быстрого реагирования по пищевым продуктам. Работники Госпродпотребслужбы потребовали изъять мороженое из продажи.

Производителем мороженого является Франция, в Украину его завезли из Румынии, конечный срок использования до 31 марта 2023 года.

Этиленоксид - бесцветный газ со сладким запахом. Его используют для дезинфекции медицинских шприцев, потому что этиленоксид убивает большинство микроорганизмов. Для человека оксид этилена является сильным, но медленно действенным ядом. Он обладает наркотическими свойствами.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна