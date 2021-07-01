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Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио

Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио

Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров. Эта награда стала первой для российских спортсменов на Олимпиаде.

Российская спортсменка набрала 251,1 балла. Первое место с олимпийским рекордом заняла китаянка Цянь Ян (251,8), третьей стала швейцарка Нина Кристен (230,6). Другая россиянка Юлия Каримова заняла 13-е место в квалификации и не сумела выйти в финал, передает ТАСС.

Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр в Минске.

Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Олимпиады после первого вида программы. Всего на Играх будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио
tass.ru
  • Сегодня, 05:41
  • DTV
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