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В Красногорке открыли памятную доску на месте взорванного ДОТа

В Красногорке открыли памятную доску на месте взорванного ДОТа

Сегодня состоялось торжественное открытие памятно-мемориальной доски, установленной в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Памятно-мемориальную доску установили на одной из частично сохранившихся долговременных огневых точек Тираспольского укрепленного района, которая расположена в селе Красногорка, Григориопольского района, передает пресс-служба Минобороны.

«Это место взорванного ДОТа со времен Великой Отечественной войны, «Линия Сталина». Мы установили здесь мемориальную доску в память о погибших ополченцах, воинах Красной армии, пограничников, военнослужащих и милиционеров, в память о всех добровольцах защищавших нашу землю. Это наша история и наша обязанность бережно хранить ее и также бережно предавать потомкам», – отметил член Тираспольской общественной организации «Миротворец» Михаил Дан.

В торжественном мероприятии приняли участие представители общественных организаций, администрации села Красногорка, воспитанники Тираспольского Суворовского военного училища, военнослужащие Оперативной группы российских воск, гости и жители села.

«Сегодня мы приняли участие в открытии мемориальной доски. Для суворовцев это очень почетная миссия, для нас это очень важно. Мы являемся наследниками Победы и наша задача сохранять нашу историю и передавать ее из поколения в поколение», – подчеркнул воспитанник Тираспольского Суворовского военного училища.

На торжественном мероприятии прошла лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны и церемония возложения цветов к памятному месту, где 80 лет назад советские солдаты защищали свою Родину.
mopmr.org
  • Вчера, 22:08
  • DTV
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