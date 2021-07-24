Сегодня состоялось торжественное открытие памятно-мемориальной доски, установленной в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
Памятно-мемориальную доску установили на одной из частично сохранившихся долговременных огневых точек Тираспольского укрепленного района, которая расположена в селе Красногорка, Григориопольского района, передает пресс-служба Минобороны.
«Это место взорванного ДОТа со времен Великой Отечественной войны, «Линия Сталина». Мы установили здесь мемориальную доску в память о погибших ополченцах, воинах Красной армии, пограничников, военнослужащих и милиционеров, в память о всех добровольцах защищавших нашу землю. Это наша история и наша обязанность бережно хранить ее и также бережно предавать потомкам», – отметил член Тираспольской общественной организации «Миротворец» Михаил Дан.
В торжественном мероприятии приняли участие представители общественных организаций, администрации села Красногорка, воспитанники Тираспольского Суворовского военного училища, военнослужащие Оперативной группы российских воск, гости и жители села.
«Сегодня мы приняли участие в открытии мемориальной доски. Для суворовцев это очень почетная миссия, для нас это очень важно. Мы являемся наследниками Победы и наша задача сохранять нашу историю и передавать ее из поколения в поколение», – подчеркнул воспитанник Тираспольского Суворовского военного училища.
На торжественном мероприятии прошла лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны и церемония возложения цветов к памятному месту, где 80 лет назад советские солдаты защищали свою Родину. mopmr.org