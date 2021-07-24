В американском в штате Колорадо выявили чуму после того, как от осложнений, связанных с этой инфекцией, умер 10-летний ребенок. Об этом сообщил телеканал WGN9.
В департаменте здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо начали лабораторную проверку после гибели мальчика. Таким образом, сразу в шести округах этого штата были выявлены данные о чуме у животных, а также блох.
Бактерии, вызывающие данное заболевание, могут передаваться человеку через укусы блох или же при прямом контакте с инфицированными животными, передает iz.ru.
При раннем выявлении инфекция поддается лечению и у людей, и у домашних животных, отмечают врачи. Заболевание проявляется внезапным и стремительным повышением температуры, а также увеличением лимфатических узлов.
В августе прошлого года в калифорнийском городе Саут-Лейк-Тахо выявили первый за пять лет случай заболевания чумой. Отмечается, что местного жителя во время выгула собаки укусила инфицированная блоха. Последние случаи заражения чумой были зафиксированы в этом штате в 2015 году, когда двое, в том числе ребенок, заразились в национальном парке Йосемити. Они выздоровели после лечения антибиотиками.