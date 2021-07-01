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Молдавские пловцы не смогли пройти квалификацию на Олимпиаде в Токио




Молдавские пловцы не смогли пройти квалификацию на Олимпиаде в Токио

Молдавские пловцы Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков не смогли пройти квалификационный заплыв на Олимпийских играх в Токио. Оба пловца показали недостаточные результаты для того, чтобы пройти в следующей круг. Об этом 25 июля сообщил Национальный олимпийский комитет.

Татьяна Салкуцан в своем заплыве на 100 метров на спине одержала победу, но показала время, недостаточное для попадания в следующий этап. Дистанцию она преодолела за 1:01:59. В четверг, 29 июля, она будет участвовать в заплыве на дистанции 200 метров на спине.

Молдавские пловцы не смогли пройти квалификацию на Олимпиаде в Токио

Алексей Саньков в заплыве на 200 метров вольным стилем в своей восьмерке показал четвертый результат - 1:47:46, что также не позволило ему квалифицироваться.

В понедельник, 26 июля, он примет участие в розыгрыше медалей на дистанции 200 метров баттерфляем.

Молдавские пловцы не смогли пройти квалификацию на Олимпиаде в Токио





  • Сегодня, 08:03
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