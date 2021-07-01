Молдавские пловцы Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков не смогли пройти квалификационный заплыв на Олимпийских играх в Токио. Оба пловца показали недостаточные результаты для того, чтобы пройти в следующей круг. Об этом 25 июля сообщил Национальный олимпийский комитет.
Татьяна Салкуцан в своем заплыве на 100 метров на спине одержала победу, но показала время, недостаточное для попадания в следующий этап. Дистанцию она преодолела за 1:01:59. В четверг, 29 июля, она будет участвовать в заплыве на дистанции 200 метров на спине.
Алексей Саньков в заплыве на 200 метров вольным стилем в своей восьмерке показал четвертый результат - 1:47:46, что также не позволило ему квалифицироваться.
В понедельник, 26 июля, он примет участие в розыгрыше медалей на дистанции 200 метров баттерфляем.