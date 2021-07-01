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В Украине разоблачена схема продажи младенцев за границу

В Украине разоблачена схема продажи младенцев за границу

Правоохранители разоблачили межрегиональную группировку, которая занималась продажей младенцев под видом программы суррогатного материнства. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

Стоимость младенца с полным пакетом поддельных официальных документов - 60 тысяч долларов.

Отмечается, что в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально удостоверяли "бесплодие" жены, что есть основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Потом находили кандидатку на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак расторгали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

Также СБУ задокументировала факт халатного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям, что привело к смерти новорожденных.

В ходе обысков правоохранители изъяли ряд доказательств. Злоумышленникам сообщили о подозрении.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.

Мероприятия по разоблачению преступной схемы проводились совместно со следователем Управлением ГУ ЧП в Харьковской области за процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры.

В Украине разоблачена схема продажи младенцев за границу

В Украине разоблачена схема продажи младенцев за границу

В Украине разоблачена схема продажи младенцев за границу

В Украине разоблачена схема продажи младенцев за границу
ssu.gov.ua
  • Сегодня, 10:15
  • DTV
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