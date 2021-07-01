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Какие специальности в вузах Молдовы в топе предпочтений

Какие специальности в вузах Молдовы в топе предпочтений

В Молдове самое большое количество желающих поступить в вузы на специальности, связанные с правом, экономикой, бизнесом.
Об этом заявил бывший министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, выступая в программе "Механизм действия с Еленой Левицкой-Пахомовой" на телеканале "НТВ-Молдова", передает noi.md

Он отметил, что студентов по этим специальностям в стране много, в пределах 45% от общего количества студентов. Меньше студентов наблюдается на педагогические специальности, в частности, на определенные педагогические специальности, например, учителей математики.

Корнелиу Попович обратил внимание на то, что, к примеру, в Ясском университете в Румынии подобный факультет является одним из наиболее востребованных, потому что там готовят в том числе и специалистов в области IT.

"У нас это происходит из-за того, что нет профориентации, в том числе в школах. Одни идут в вузы, исходя из профессии родителей, другие исходят из той моды, которая существует сейчас в обществе. Многие идут для того, чтобы просто получить диплом", - заявил экс-министр образования, культуры и исследований.
noi.md
  • Сегодня, 10:18
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