Dnestr.TV

 
0

Завершили иммунизацию от коронавируса 65 849 человек

Завершили иммунизацию от коронавируса 65 849 человек

В Приднестровье продолжается вакцинация от коронавируса.
Как сообщает telegram-канал Минздрава, первую дозу вакцины получили 73 764 приднестровца. Это 15,8% от общего населения. Завершили иммунизацию от коронавируса 65 849 человек (14,1%).

«Спутник V» - первый компонент получили 41 662 человека, второй - 39 001.

AstraZeneca - начали иммунизацию 6630 приднестровцев, завершили - 4520.

Pfizer - первой дозой привились 6218 человек, второй - 6232.

Sinovac - прошли начальный этап 7407 человек, итоговый - 4825.

Sinopharm - первую прививку сделали 11 847 человек, вторую - 8430.

Janssen - привился 2841 человек.

Также, уже в доступе онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса. Заявки пока принимаются по Тирасполю, в дальнейшем к данной системе будут подключены и другие районы Приднестровья.

При обращении за услугой через Портал гражданин сможет выбрать, имеющиеся на сегодняшний день, вакцины и отправить заявку в работу. Пункт вакцинации зависит от места проживания заявителя и определяется Минздравом. Помимо этого, доступна функция получения международного сертификата. Перед записью, пользователю предлагают перейти на сайт министерства здравоохранения и ознакомиться с информацией о препаратах, а также с их противопоказаниями.

Для записи на главной странице Портала необходимо кликнуть на баннер «Запись на вакцинацию от COVID-19», либо выбрать категорию «Здравоохранение и медицина» или найти услугу в вкладке «По ведомствам» → «Минздрав». Для того, чтобы отправить заявку, пользователю необходимо быть зарегистрированным на портале.
  • Сегодня, 10:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Драйв на песке
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Драйв на песке
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна