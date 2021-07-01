В Приднестровье продолжается вакцинация от коронавируса. Как сообщает telegram-канал Минздрава, первую дозу вакцины получили 73 764 приднестровца. Это 15,8% от общего населения. Завершили иммунизацию от коронавируса 65 849 человек (14,1%).
«Спутник V» - первый компонент получили 41 662 человека, второй - 39 001.
AstraZeneca - начали иммунизацию 6630 приднестровцев, завершили - 4520.
Pfizer - первой дозой привились 6218 человек, второй - 6232.
Sinovac - прошли начальный этап 7407 человек, итоговый - 4825.
Sinopharm - первую прививку сделали 11 847 человек, вторую - 8430.
Janssen - привился 2841 человек.
Также, уже в доступе онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса. Заявки пока принимаются по Тирасполю, в дальнейшем к данной системе будут подключены и другие районы Приднестровья.
При обращении за услугой через Портал гражданин сможет выбрать, имеющиеся на сегодняшний день, вакцины и отправить заявку в работу. Пункт вакцинации зависит от места проживания заявителя и определяется Минздравом. Помимо этого, доступна функция получения международного сертификата. Перед записью, пользователю предлагают перейти на сайт министерства здравоохранения и ознакомиться с информацией о препаратах, а также с их противопоказаниями.
Для записи на главной странице Портала необходимо кликнуть на баннер «Запись на вакцинацию от COVID-19», либо выбрать категорию «Здравоохранение и медицина» или найти услугу в вкладке «По ведомствам» → «Минздрав». Для того, чтобы отправить заявку, пользователю необходимо быть зарегистрированным на портале.