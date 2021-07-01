Бывший кандидат в президенты Беларуси и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская категорически отвергла возможность того, что в будущем она станет главой государства. Об этом она заявила в интервью RTVI.
Тихановская дважды сказала «нет» в ответ на вопрос, видит ли она себя во главе страны. «Я думаю, что я могла бы быть полезна в будущем государстве, но не в качестве руководителя. Я могу быть, мне кажется, может быть, моральным авторитетом», — пояснила она, передает rtvi.com
Тихановская добавила, что не чувствует в себе склонности к политике.
«Я, мне кажется, все равно в глубине души так и не стала политиком. Я хочу быстрее вернуться домой к мужу и в тихое семейное счастье», — сказала она.
По мнению Тихановской, «появляются новые лидеры, которым люди тоже верят, и за ними, возможно пойдут». Она добавила, что под арестом находятся и политики старшего поколения, которые принимали участие в последней предвыборной кампании.
«Сидит Сергей [Тихановский — муж Светланы], Николай Статкевич, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало может вернуться», — сказала она.
Тихановская была кандидатом в президенты Беларуси от оппозиции. По данным ЦИК, она набрала около 10% голосов. Тихановская объявила себя победительницей, не признала предварительные результаты голосования и подала жалобу в Центризбирком.
После начала протестов она уехала в Литву, но теперь сказала, что, возможно, это было неправильно.
Под разными предлогами ЦИК не допустил до выборов оппозиционных кандидатов: блогера Сергея Тихановского, банкира Виктора Бабарико, оппозиционного политика Сергея Статкевича и бывшего главу парка Высоких технологий в Минске Валерия Цепкало.
Тихановский с конца мая 2020 года находился в СИЗО по обвинениям в применении силы к милиционеру и нарушении правил проведения массовых акций. Бабарико в середине июня арестовали по делу о финансовых махинациях. В конце июля Цепкало уехал из страны, поскольку опасался задержания и уголовного преследования.
Статкевича и Тихановского также подозревают в подготовке массовых беспорядков. Бабарико в начале июля приговорили к 14 годам колонии. Сама Тихановская является фигурантом дела о руководстве экстремистским формированием. КГБ Беларуси внес Тихановскую в список причастных к терроризму. Белорусские власти требовали ее выдачи от Литвы, но в литовском МИД ответили, что «скорее рак на горе свистнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования».