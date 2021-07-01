В Центральной городской библиотеке имени А.С Пушкина в Бендерах состоялся традиционный круглый стол «День Миротворца: навечно в памяти народной!», посвящённый 29-й годовщине начала миротворческой операции на берегах Днестра. Как отметила в интервью журналистам один из организаторов этого мероприятия соучредитель Центра культуры «Моя Православная Родина» Светлана Соколовская, подобные круглые столы проводятся уже пятый раз кряду. Правда, в отличие от прошлых лет, в связи с пандемией коронавируса, нынешний решено было провести в усечённом формате, но всё же с приглашением российских миротворцев.
Перед тем как перейти к докладам круглого стола, с приветственными словами к его участникам обратились представитель Тираспольско-Дубоссарской епархии РПЦ отец Александр, замглавы бендерской госадминистрации Светлана Познанская, атаман Черноморского казачьего войска Игорь Небейголова, передает novostipmr.com.
Отец Александр своё выступление начал со слов из Нагорной проповеди: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». При этом священнослужитель подчеркнул, что от военнослужащих Совместных миротворческих сил требуются особые профессиональные навыки, чтобы в самом начале развести противоборствующие стороны, а затем на протяжении 29 лет поддерживать в зоне молдо-приднестровского конфликта мир и стабильность.
Светлана Познанская, поблагодарив российских миротворцев за то, что на протяжении почти тридцати лет на земле Приднестровья не льётся кровь, отметила уникальность проводимой на берегах Днестра миротворческой операции. Это единственная миссия по поддержанию мира, в которой участвуют контингенты некогда противоборствующих сторон.
На уникальность операции указал и Игорь Небейголова, подметив при этом, что миссия в Приднестровье вообще была первой миротворческой миссией, в которой участвовала Россия. Также атаман ЧКВ подчеркнул, что русский, советский и российский солдат всегда был освободителем и защитником. Он также заявил, что попытки заменить миротворцев на какую-нибудь полицейскую или гражданскую наблюдательную миссию столь же опасны, как и бесплодны.
На круглый стол было представлено восемь докладов. Среди их авторов были и студенты – члены организации «Моя православная Родина» Александр Антонюк, Екатерина Петрова и Алина Яцко.
Алина, кстати, учится на филологическом факультете Российского университета дружбы народов (РУДН). Она будущий переводчик с испанского и английского языков.
«Меня часто спрашивают, откуда я. Когда узнают, что я из Приднестровья, начинают расспрашивать о нашей республике. Многие знают, что у нас происходило в 1992-м. И все говорят, что это не должно повториться», - сказала в интервью журналистам Алина Яцко.
Ею на круглый стол был представлен доклад на тему «Мир над Днестром». Это взгляд на события 29-летней давности поколения, которое, к счастью, их не застало. Алине 19 лет. Перед началом сегодняшнего круглого стола в беседе с представителями СМИ соучредитель Центра культуры «Моя православная Родина» Светлана Соколовская в качестве основной цели обозначила привлечь внимание молодёжи к необходимости сохранения нынешнего формата миротворческой операции.
Миротворческая операция под эгидой РФ реализуется в Приднестровье с 1992 года на основании межгосударственных соглашений. Она признана одной из самых успешных в истории: с 1992 года боевые действия не возобновлялись. Кроме Российской Федерации, в ней принимают участие стороны конфликта (чего раньше не было) – Приднестровье и Молдова, а также группа военных наблюдателей от Украины. Миротворческий контингент РФ формируется из состава Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Согласно существующим договоренностям, миротворческая операция в Приднестровье должна продолжаться до полного урегулирования молдо-приднестровского конфликта.
Политики Молдовы время от времени требуют вывести ОГРВ из Приднестровья и требуют замены российской миротворческой миссии на международную гражданскую. Но любые попытки разрушить существующий мирогарантийный механизм могут привести к откату молдо-приднестровского конфликта к ситуации начала 90-х годов. Из-за неурегулированности государственно-правовых отношений у Приднестровья и Молдовы нет комплексной договоренности, которая бы исключала возможность возобновления прямого военного противостояния.