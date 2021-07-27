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Ученые объяснили причину возникновения природных бедствий по всему миру

Ученые объяснили причину возникновения природных бедствий по всему миру

Природные бедствия, происходящие в мире в последнее время, стали следствием глобального изменения климата, остановить которое пока едва ли возможно, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, в СМИ все чаще появляется информация о наводнениях в Западной Европе и Китае, волнах жары в США и Канаде, лесных пожарах в Сибири, а также о 50-градусных температурных рекордах в Турции и странах Северной Африки. Все это происходит на фоне небывало низких значений в Южной Африке и Бразилии, передает ria.ru

По словам немецкого метеоролога Йоханнеса Квааса, реакция мирового климата на изменения происходит не сразу: наблюдаемые сегодня события стали следствием выбросов, попавших в атмосферу несколько десятилетий назад. Так, планета уже нагрелась на 1,2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.

При этом, пишет Bloomberg, даже если человечество выполнит цели по снижению вредных веществ, потепления все равно не избежать: к концу века температура на Земле повысится на 0,3-0,8 градуса.

Ученые отмечают, что сделать точный прогноз по сокращению темпов глобального изменения климата нельзя, несмотря на верные результаты предыдущих исследований — такой эксперимент проводится в истории впервые.
ria.ru
  • Сегодня, 19:19
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