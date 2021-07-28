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"Шериф" остается в Лиге чемпионов

"Шериф" остается в Лиге чемпионов

Тираспольский "Шериф" обыграл армянский "Алашкерт" с общим счетом двух матчей 4:1 и прошел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Футбольная среда в Тирасполе подарила болельщикам, которые на треть заполнили трибуны стадиона, полный спектр эмоций. Счет открыли гости на 11-ой минуте матча, гол оформил Александар Глишич. Однако, желто-черные на своем поле совершили невероятный камбэк. Густаво Дуланто вскорости восстановил на табло равновесие, а Энрике Луваннор вывел "Шериф" вперед. За очередным фурором бразильского нападающего в вип-секторе стадиона следила его семейная группа поддержки, пишет sputnik.md
.
"Это мой папа забил. Знаю, конечно, что он герой. Но я очень переживаю за него всегда", – сказала маленькая Жасмин Луваннор в перерыве между таймами.

Во втором тайме хозяева поля продолжили доминировать. Опасная игра ереванских футболистов в концовке привела к пенальти. Себастьен Тилль на 87-й минуте матча точно пробил с одиннадцатиметровой отметки и довел счет до разгромного – 3:1. В итоге – победа над "Алашкертом" с общим счетом 4:1 и место в следующем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Очень здорово начали армяне на самом деле. Хороший гол забили. Но наша команда явно сильнее. "Шериф" был фаворитом и до матча, и на поле показал это. А Луваннор еще раз доказал, что он лидер команды, на котором держится игра и вся публика за ним следит. Они и должны были дальше забивать еще несколько мячей. Счет заслуженный", – поделился мнением об игре спортивный журналист Владимир Хорошилов.

Следующий соперник тираспольчан в еврокубках – победитель пары "Црвена Звезда" - "Кайрат.
sputnik.md
  • Вчера, 22:32
  • DTV
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